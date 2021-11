Basketball : Aufsteiger TuS Hilden kassiert eine Abfuhr

Die Frauen-Mannschaft des TuS Hilden zahlt in der Basketball-Oberliga noch Lehrgeld. Im letzten Viertel fehlen dem Neuling die Kräfte.

TuS Hilden – DJK Südwest Köln 38:83 (25:38). (bs) Der Aufstieg der TuS-Basketballerinnen stand bereits vor 18 Monaten fest, aber erst in dieser Saison können die Hildenerinnen die Früchte ihres Erfolges ernten. Gleichwohl mussten sie gleich im ersten Meisterschaftsspiel erkennen, dass die Früchte in der Oberliga wesentlich höher hängen als in der Landesliga. Zumal der neue Trainer Omar Collington auch sechs neue Spielerinnen ins Aufstiegsteam einbauen muss. Kein leichtes Unterfangen, da auch die Frauenmannschaft des TuS 96 wegen einer defekten Korbanlage nicht wie gewohnt die Stadtwerke Arena nutzen konnte. Dazu kommt, dass die Gegner eine Klasse höher eine härtere Gangart an den Tag legen, als die Hildenerinnen bislang gewohnt waren.