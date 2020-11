Analyse : Basketball: Mettmann-Sport ist heiß auf den Saisonstart

Mettmann In der vergangenen Spielzeit setzte sich der Aufsteiger gut in Szene. Weil der Verband wegen Corona die Saison abbrach, blieb der Traum vom Vizetitel unerfüllt. Jetzt sind die Mettmanner Basketballer wieder voller Tatendrang, dürfen aber noch nicht loslegen.

In der vergangenen Saison kamen die Basketballer von Mettmann-Sport in der Oberliga recht schnell auf Touren. Zumindest in fremder Halle wusste der Aufsteiger zu überzeugen und lag nach sechs Spieltagen mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf dem dritten Tabellenplatz. Ein Auftakt nach Maß für die Mannschaft von Peter Lux, die innerhalb von zwei Jahren den Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Oberliga schaffte und gleich am ersten Spieltag in der neuen Umgebung im Derby den etablierten TuS Hilden in die Schranken wies. Auch im weiteren Verlauf der Saison mischten die ME-Sport-Basketballer an der Spitze mit, durften sich zwischenzeitlich sogar Hoffnungen machen, den Sprung in die 2. Regionlliga zu schaffen. Letztlich aber hatten die Favoriten TG 81 Düsseldorf und TV Jahn Königshardt die Nase vorn.