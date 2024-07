Das Ende einer erfolgreichen Basketball-Ära Trainerin Nadine Homann verlässt den TuS 96 Hilden

Für die Basketballer des TuS Hilden brechen neue Zeiten an. Das hat vor allem personelle Gründe, denn nach ihrer sechsjährigen Tätigkeit für die Hilden 96ers entschloss sich Nadine Homann, den Klub zu verlassen. Eine Entscheidung, die der A-Lizenz-Inhaberin schwer fiel, denn das Traineramt beim TuS 96 war ihr eine Herzensangelegenheit. Eine Umstrukturierung in der Basketall-Abteilung gab am Ende den Ausschlag, nach dem unglücklichen Abstieg der Herrenmannschaft aus der 2. Regionalliga eine neue Herausforderung anzunehmen.