Volleyball : Aufstieg – aber Hildener AT jubelt noch nicht

Hilden Nach dem Saisonabbruch Ende März aufgrund der Corona-Pandemie kommen die Hildener Volleyballerinnen auch als Verbandsliga-Zweiter in die Oberliga – dem Verein fehlt aber noch die offizielle Bestätigung seitens des Verbandes.

Für die Volleyballerinnen der Hildener AT ist die Saison seit dem 31. März vorbei. Da beschloss das Präsidium des Westdeutschen Volleyballverbandes das vorzeitige Meisterschaftsende aufgrund der Corona-Pandemie. Anfang April stand fest: Es gibt keinen offiziellen Meister der Saison 2919/2020. Für Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht auf einem Aufstiegsplatz standen, aber zumindest rechnerisch den ersten Platz noch hätten erreichen können, eröffnete der Verband die Möglichkeit, zusätzlich in die höhere Spielklasse aufzusteigen.

Ein Angebot wie maßgeschneidert für die HAT-Volleyballerinnen, die Rang zwei hinter Spitzenreiter SG Bottrop/Borbeck belegen. „Vor zwei Tagen haben wir die Nachricht bekommen, dass unser Antrag eingegangen ist“, berichtet Rainer Knietzsch. Der Hildener Trainer nennt diese Regelung einen „Glücksfall“. Zwar stand sein Team in der Verbandsliga nach 15 Spieltagen auf dem zweiten Platz, der unter normalen Umständen zur Relegation berechtigte, doch Knietzsch weiß: „Die muss ja auch erst mal gewonnen werden, zumal sie über zwei Tage hintereinander geht. Da bekommt man nicht alle Spielerinnen in fitter Form aufs Feld. Unsere Leistungsträger sind teilweise über 40, haben Probleme mit Schulter oder Knie und brauchen deswegen Pausen.“ Ob die Rückkehr in die Oberliga Realität ist, da übt sich der Coach noch etwas in Zurückhaltung. „Wir sind aufgestiegen, aber das ist noch nicht offiziell, deshalb jubelt auch noch keiner.“ Knietzsch hat aus dem intensiven E-Mail-Verkehr in den vergangenen Wochen mit dem Verband gelernt.