Aufatmen im Lager des Oberliga-Neulings Aufsteiger TB Wülfrath holt in Lobberich die ersten Punkte

TV Lobberich – TB Wülfrath 26:36 (12:15). Nach der deutlichen Niederlage im Heimspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter Unitas Haan zeigtern sich die TBW-Handballer in Lobberich von ihrer entschlossenen Seite. Als Lohn für die engagierte Leistung fuhr der Aufsteiger die ersten beiden Zähler in der neuen Umgebung ein – und das in fremder Halle. Während die Wülfrather damit einen Sprung ins Mittelfeld machtgen, findet sich der TVL punktlos am Tabellende wieder.