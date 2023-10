Der Kampf um den Klassenerhalt beginnt TB Wülfrath hat den Ernst der Oberliga erkannt

TB Wülfrath – TV Geistenbeck. „Die Jungs haben jetzt begriffen, dass es um den Klassenerhalt geht“, berichtet Leszek Hoft nach der bitteren Niederlage am vergangenen Samstag in Oppum. Beim Blick zurück kommt im TBW-Trainer noch einmal der Ärger hoch über eine Schiedsrichterleistung, die nicht wirklich oberliga-reif war. „Auf alle Fragen hatten sie nur eine Standardantwort: Das habe ich nicht gesehen“, erzählt Hoft und betont: „Es gab einige dubiose Entscheidungen, die den Gegner wieder ins Spiel gebracht und mit denen wir uns unnötig lange beschäftigt haben.“ Am Ende mussten sich die TBW-Handballer daher mit einem Unentschieden zufrieden geben, obwohl sie über weite Strecken in der Oberliga-Begegnung den Ton angaben.