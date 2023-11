Trainer Leszek Hoft freut sich riesig Aufsteiger TB Wülfrath gewinnt jetzt auch in Hiesfeld

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TB Wülfrath 28:34 (15:15). Aufsteiger TBW bejubelt in der Oberliga die nächste Überraschung. Nach der starken Heimvorstellung gegen den TV Geistenbeck fuhren die Wülfrather Handballer nun auch in Hiesfeld einen Sieg ein und setzten sich damit zunächst einmal in der oberen Tabellenhälfte fest. Trainer Leszek Hoft machte aus seinen Glücksgefühlen keinen Hehl: „Der Siegeswille und die Einstellung meiner Mannschaft haben sich durchgesetzt“, erklärte der TBW-Chefcoach. Dabei sah er eine Begegnung mit Höhen und Tiefen. „Wir haben unglaublich viele technische Fehler gemacht, auch viel verworfen und liegen gelassen. Die Mannschaft war ein wenig aufgeregt und verkrampft“, analysierte Hoft eine Partie, die die Wülfrather erst in der Schlussphase für sich entschieden.