Fußball-Kreisliga A Aufsteiger Rhenania Hochdahl ist gut vorbereitet

Aufstieg auf Umwegen perfekt gemacht – neues Personal bereits unter Dach und Fach. Die Leitung des in die Fußball-Kreisliga A zurückgekehrten SC Rhenania Hochdahl, an der Spitze Sportdirektor Peter Mollenhauer und der Sportliche Leiter Ismet Zabeli, hat im Hinblick auf die Spielzeit 2023/24 bereits eine Menge Hausaufgaben erledigt. Nach dem Rückzug von Aufstiegstrainer Julian Ramos-Lucas (wie berichtet), dessen Assistent Marco Cirmena bleibt dem Verein in einer noch zu bestimmenden Tätigkeit erhalten, stehen ab Juli Ismail Hajjam (vom VfL Benrath) als Chefcoach und Mursel Zabeli (zuletzt SV Hilden-Nord) als Co-Trainer auf der Kommandobrücke.