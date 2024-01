In 2024 soll alles besser laufen Aufsteiger Rot-Weiß Wülfrath setzt auf neues Personal

Eine turbulente Hinrunde hat der SV Rot-Weiß Wülfrath hinter sich. Mit einigen Ambitionen ging der Aufsteiger in seine erste Bezirksliga-Saison. Aufstiegstrainer Patrick Stroms, der im niederbergischen Fußball über ein großes Netzwerk verfügt, lockte seinerzeit – unterstützt vom Sportlichen Leiter Hakan Yalcinkaya – einige vielversprechende Neuzugänge, die teilweise über Regional- und Oberliga-Erfahrung verfügten, an den Erbacher Berg. In der Branche wurden die Rot-Weißen als eine Mannschaft gehandelt, die in der Spitzengruppe der Bezirksliga mitmischen kann.