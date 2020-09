Fußball : Aufsteiger Rhenania Hochdahl findet noch nicht in die Spur

Younes Hajjam (r.) vergab vor der Pause eine gute Rhenania-Chance. Foto: Fries, Stefan (frs)

SV Hilden-Ost erhält eine Fußball-Lehrstunde. MSV Hilden kassiert eine deftige Abfuhr. SSVg Haan trifft diesmal zu oft das Aluminium.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

SC Rhenania Hochdahl – TuRU 80 Düsseldorf II 0:3 (0:1). Fünftes Spiel, fünfte Rhenania-Niederlage. „Die beiden ersten Gegentore waren Geschenke, weil uns in der Abwehr die nötige Konsequenz fehlte. Wir dagegen vergeben vier hochkarätige Möglichkeiten“, fasste SCR-Trainer Peter Mollenhauer zusammen. Der 37-jährige Yannick Salem Louniangou (36., 50.) und Erik Karpacs (85.) erzielten TuRU’s Treffer. Auf Hochdahler Seite verpassten der nach einer langwierigen Knieverletzung erstmals wieder mitwirkende Feras Osmani (2), Younes Hajjam und Patrick Stotko klare Chancen.

Rhenania Hochdahl: Hennes – L. Koske (46. Schwarzer) Schwabe (75. Pommer), M. Koske, Knitsch, Y. Hajjam (46. Naulin), Stotko, Osmani, Kerim, Alija, Grabiak (46. Seeberger).

SSV Erkrath – SV Oberbilk 09 Düsseldorf 1:5 (1:2). Die erste Niederlage des SSV fiel gleich deftig aus. Den Gästen spielte die frühe 2:0-Führung (3., 15.) in die Karten. Marko Nikolic verkürzte zwar noch vor der Pause (33.) mit dem an Manuel Dominguez Gea verwirkten Foulelfmeter. Doch direkt nach Wiederanpfiff (49.) markierten die Düsseldorfer das 3:1, um in der Folge mit zwei weiteren Toren (57., 71.) den Erkrathern den endgültigen K.o. zu versetzen.

„Uns fehlten heute Konzentration und die richtige Einstellung. Wenn jeder nur wenige Prozentpunkte weniger bringt, kannst du auch gegen einen auf dem Papier schwächeren Gegner nicht gewinnen“, stellte Erkraths Sportlicher Leiter Werner Nowak klar.

SSV Erkrath: Bongers – Mahdad (78. Paul), Paktiani, Budek (67. Seidel), Aydt, Eickels, Pira, Fritsch, Dominguez Gea, Heimes, Nikolic.

Polizei SV Düsseldorf – SV Hilden-Ost 4:1 (3:0). In den ersten 45 Minuten erhielten die Hildener, so deren Trainer Stephan Pühs, eine Lehrstunde in Sachen Konterfußball. Mit haarsträubenden Fehlern stand der SVO bei den drei Treffern (10. – Foulelfmeter, 18., 33.) unfreiwillig Spalier. „In der Halbzeit stellten wir taktisch um, fanden so besser ins Spiel“, sah Pühs in Durchgang zwei einen engagierteren Auftritt seiner Elf. Gültens Vorarbeit nutzte Alper Yasar (53.), der am Ende (88.) noch den Außenpfosten traf, zum Gegentor. PSV-Torsteher Gunsthövel wehrte klasse den Kopfball von Gülten ab (61.), bevor sein in der ersten Hälfte bereits zweimal erfolgreiche Teamkollege Rilind Salihi auch für das 4:1 (73.) sorgte. Hildens Ufuk Ucar sah kurz vor Schluss (83.) die Rote Karte.

SV Hilden-Ost: Göksu – Engelen, Qutmani, Solmaz (34. Cöl) Ucar, Sürmeli, Dikisci (46. Yasar) Kaya, Gülten, Bozkurt.

MSV Hilden – FC Kosova Düsseldorf 0:8 (0:2). Eine richtige Pleite für die gleichwohl personell geschwächten Platzherren. „Das war schon bitter, weil die erste halbe Stunde noch ausgeglichen verlief. Unser Spiel war zu lethargisch und ideenlos. Dass die Partie ruhig und fair über die Bühne ging, weil der Schiedsrichter alles im Griff hatte, war aus unserer Sicht das einzig positive“, urteilte der Sportliche Leiter des MSV Mohamed Azmaa. Kosova, spielerisch besser, führte durch den Doppelschlag (37./38.) schon zur Halbzeit verdient und erhöhte gleich nach Wiederbeginn (49.) auf 3:0. In den letzten 20 Minuten erlahmte bei den Hildenern der Widerstand, die fünf weiteren Gegentore waren die Quittung.

MSV Hilden: Bouchakai – Kabil, K. Almakhloufi, Chotan, F. El Halimi, Z. Bajut, Keksel, Anouri, Omer (46. Adda, 57. Azahari), Lukmann (57. Achabar), Badi (40. Orlowski).

TG Burg – SSVg 06 Haan 4:1 (2:0). Pech für die SSVg 06, die in beide Halbzeiten mit einem Aluminiumtreffer startete. Yassir Assakour setzte einen Freistoß an den Querbalken (2.), später (47.) köpfte Yalcin Erisken den Ball gegen die Latte. In der Schlussphase (78.) scheiterte Ali Assakour mit einem an Aaron Sandten verursachten Foulelfmeter am Torhüter. Mit einem unhaltbaren Distanzschuss gelang Saman Ostad-Azim nur der Anschluss zum 1:2 (67.). „Mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre sicher mehr drin gewesen. Letztlich haben wir aber zu recht verloren“, resümierte Trainer Yassin El Yaghmouri.