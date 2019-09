Basketball : Aufsteiger ME-Sport besiegt TuS 96 im Derby der Basketball-Oberliga

TuS Hilden – Mettmann-Sport 70:78 (48:39). Zum Auftakt der Oberliga lieferten sich die Lokalrivalen ein spannendes Duell. Während die Hildener Basketballer vor allem das zweite Viertel dominierten, legten die Mettmanner im dritten Abschnitt die Grundlage für ihren späteren Sieg.

Den Erfolg hatte Peter Lux durchaus eingeplant, gestand aber nach der abwechslungsreichen Partie: „Ich bin froh, dass wir gewonnen haben.“ Der Coach von ME-Sport bekannte: „Ich war überrascht über die Leistung der Hildener, sie waren besser als erwartet.“ Eine Aussage, die von viel Selbstbewusstsein zeugt, immerhin zählt der TuS 96 zu den etablierten Teams in der Liga, während die Mettmanner sich als Aufsteiger in der neuen Umgebung erst einmal finden müssen. Siegchancen hatte sich auch Nadine Homann ausgerechnet, letztlich blieb ihr aber nur die Feststellung: „Der Mettmanner Sieg ist verdient. Wir haben den Gegner nicht so ernst genommen, hatten kein gutes Teamplay. Und am Ende haben wir uns zu sehr auf Omar verlassen.“ Der US-Amerikaner Omar Collington avancierte mit 19 Punkten zum zweitbesten Werfer der Partie, nur übertroffen vom Mettmanner Marvin Lintner, der 22 Zähler markierte.