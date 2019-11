Handball : Aufsteiger Haan hängt im Regionalliga-Keller fest

Lara Terhardt (am Ball) verdiente sich ein Sonderlob des Trainers. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die HSG-Handballerinnen kassieren die nächste Niederlage – und Trainer Andre Wernicke ärgert sich über die Schiedsrichterleistung.

HSG Adler Haan – Fortuna Köln 33:35 (19:18) (Frauen). Eine bittere Niederlage mussten die Haaner Regionalliga-Handballerinnen hinnehmen. Das Team von Andre Wernicke diktierte streckenweise die Partie und verlor knapp nach umstrittenen Entscheidungen der Schiedsrichter. „Ich bin ein Trainer, der sehr selten die Unparteiischen kritisiert, weil ich weiß, was sie für einen harten Job haben. Was aber diesmal gegen uns gepfiffen wurde, ist unbeschreiblich und eigentlich eine Frechheit“, ereiferte sich der HSG-Coach. Ihm tat es besonders für seine junge Mannschaft leid, die spielerisch und kämpferisch überzeugte und letztlich um den verdienten Lohn für eine starke Vorstellung gebracht wurde. Wernicke lobte besonders Lara Terhardt, die eine klasse Leistung sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zeigte. „Vor allem das von ihr initiierte Umschaltspiel klappte bestens“, sagte Wernicke.