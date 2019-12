Handball : Aufsteiger Haan bleibt Vorletzter

Die HSG Adler fassen in der Handball-Regionalliga einfach nicht Fuß.

HSG Adler Haan – SG Überruhr (Frauen) 27:33 (14:15). Die HSG-Handballerinnen bleiben nach dieser Niederlage Vorletzter und belegen damit zur Weihnachtspause einen Abstiegsplatz in der Regionalliga. Die Mannschaft konnte die Aufstiegseuphorie nicht so mitnehmen wie erhofft. „Uns war schon zu Saisonbeginn bewusst, dass es eine schwere Spielzeit wird“, erklärt André Wernicke. Der Adler-Coach ließ aber anklingen, dass er schon mit einer besseren Platzierung Ende des Jahres gerechnet habe. „Ich will nicht unbedingt von einem bisher enttäuschenden Abschneiden sprechen, doch habe ich insgeheim gehofft, dass wir uns aus dem direkten Abstiegskampf heraushalten können. Jetzt müssen wir sehen, dass wir nach der Weihnachtspause die Punkte einfahren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass in unserem jungen Team genügend Potenzial für den Klassenerhalt steckt.“