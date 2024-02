Fußball-Landesliga Aufsteiger ASV Mettmann kassiert die 15. Niederlage

TuRU Düsseldorf – ASV Mettmann 2:0 (0:0). Nach dem Misserfolg in Düsseldorf wird es für die ASV-Fußballer immer schwerer, den Klassenerhalt zu schaffen. Da lässt Daniele Varveri auch das Argument, dass bis zum Saisonende noch eine Menge Spiele zu bestreiten sind, nicht gelten. „Dieses Argument höre ich von vielen Seiten, es bringt uns jedoch nicht weiter. Was wir brauchen, sind schlicht und einfach Punkte, sonst wird der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen immer größer. Dass wir aus den beiden letzten Begegnungen nur einen Zähler geholt haben und zudem gegen einen B-Ligisten im Pokal ausgeschieden sind, zeigt, dass wir ganz schnell umsteuern müssen.“ Dem ASV-Trainer ist jedoch klar, dass es nicht so einfach wird, in die Erfolgsspur zu kommen. „In der nächsten Partie erwarten wir den ambitionierten Oberliga-Absteiger SC Velbert – da haben wir einen harten Brocken vor uns.“