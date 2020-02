Fußball : Auch das Unterbacher Prinzenpaar kommt zum Lokalduell

Timo Bischoff (l.) vom SC Unterbach will im Derby gegen Manuel Dominguez Gea den Erkrather Lauf stoppen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Besuch der Karnevalisten auf der Anlage am Niermannsweg hat Tradition. Dort empfängt der SCU am Sonntag den SSV Erkrath und setzt auf Sieg.

Von Elmar Rump

SC Unterbach – SSV Erkrath. Vor dem Kreisliga A-Duell übernimmt auf dem Sportplatz am Niermannsweg kurzzeitig der Karneval das Zepter. Wie in der sogenannten „fünften Jahreszeit“ längst Tradition hat auch heuer das Unterbacher Karnevals-Prinzenpaar, Ulli I und Doro I nebst Gefolge, seinen Besuch angesagt. Um 14.45 Uhr wird der symbolische Anstoß erfolgen. „Hoffentlich bringt uns das diesmal mehr Glück als beim letzten Mal“, wünschen insgeheim die SCU-Fußballer. Vor Jahresfrist bedeutete die anschließende 0:2-Niederlage gegen die SG Benrath-Hassels für den damaligen Tabellenzweiten den Start in eine wenig erfreulich Rückrunde. Das Ergebnis: Der SCU, in der ersten Serie noch ein ernsthafter Aufstiegskandidat, landete in der Endabrechnung auf dem undankbaren vierten Rang.

Sollten sich die bereits für Sonntagmittag prognostizierten Sturmböen in Grenzen halten, dürfen die Fußballfans ab 15 Uhr eine gleichermaßen spannende wie attraktive Partie erwarten. Die Basis dafür legten beide Mannschaften mit zwei Siegen zum Jahresauftakt. Der Zweitplatzierte SCU (44 Punkte) will unbedingt den nötigen Dreier einfahren, um Klassenprimus TSV Urdenbach dicht auf den Fersen zu bleiben. „Wir haben nach dem 1:2 zur Saisonpremiere in Erkrath einiges gutzumachen. Die Niederlage ärgert uns immer noch, wird aber andererseits Motivation genug sein, um das Derby mit der nötigen Ernsthaftigkeit in Angriff zu nehmen. Diesmal herrscht angesichts der Ausgangsposition sicher auch eine besondere Anspannung“, macht Unterbachs Sportlicher Leiter Jörg Spanihel klar. Das Trainerduo Andrea „Andi“ del Polito/ Roberto Marquez hat bis auf Nuri Gülmez (Meniskusverletzung) soweit alle Mann an Bord.

Die Gäste (7. Platz – 44 Punkte) kommen indes nicht nur mit breiter Brust, sondern auch mit der für SSV-Verhältnisse nahezu unglaublichen Bilanz von sieben Siegen in Folge (!) nach Unterfeldhaus. „Natürlich möchten wir unsere Erfolgsserie am liebsten fortsetzen. Andererseits werden sich die Unterbacher für die Hinspiel-Niederlage rehabilitieren wollen. Aber wir werden es ihnen auch diesmal so schwer wie möglich machen. Zumal unser Team gegen Klubs aus dem oberen Tabellendrittel bisher meist gut ausgesehen hat. Der SSV freut sich jedenfalls auf dieses Derby“, macht der Sportliche Leiter Werner Nowak deutlich. Die zuletzt fehlenden Max Budek und Philip Smith waren Mitte der Woche noch fraglich, ansonsten plant Trainer Denis Clausen mit dem Kader wie zuletzt.

MSV Hilden – TuRU 80 Düsseldorf II. Der 2:1-Heimerfolg gegen Lintorf hat beim MSV die Hoffnungen auf den Klassenerhalt gestärkt. Fünf Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer (Rang 15), den aktuell der Nachbar SV Ost einnimmt. „Wir arbeiten weiter daran, mehr Konzentration und Kompaktheit auf den Platz zu bringen“, betont Ahmed Zarrouk. Keine Frage, dass der Trainer gegen den Dreizehnten der Tabelle (20 Punkte) auf den vierten Saisonsieg hofft.