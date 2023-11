Der Landesliga-Neuling setzt sich etwas vom Tabellenende ab ASV Mettmann wirft mit der roten Laterne Ballast ab

SC Kapellen-Erft – ASV Mettmann. Groß war die Freude, als am vergangenen Spieltag die Mettmanner Fußballer mit dem 2:0-Erfolg über den SV Wermelskirchen die „rote Laterne“ in der Landesliga abgeben konnten. Der ASV wird bestrebt sein, alles zu versuchen, um in Zukunft Abstand zum Tabellenende und auch zu den Abstiegsplätzen zu halten.