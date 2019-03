Fußball: ASV Mettmann erwartet den Spitzenreiter

Mettmann Nach dem Unentschieden gegen das Bezirksliga-Schlusslicht ist jetzt Wiedergutmachung angesagt.

Vermutlich reisen die Wermelskirchener mit gemischten Gefühlen in die Kreisstadt, denn die letzten drei Pflichtspiele hat allesamt der ASV Mettmann gewonnen. So auch das Hinspiel im Bergischen Land,. als die Mettmanner mit einem 2:1-Erfolg die Oberhand behielten. Also ein willkommener Gegner für die zuletzt mit recht unterschiedlichen Leistungen aufgetretenen ASV-Fußballer? In diese Kategorie will Maik Franke den Spitzenreiter nicht unbedingt stecken. „Es gibt schönere Aufgaben als gegen die zuletzt überragende Bezirksliga-Mannschaft anzutreten. Wenn wir da den Hauch einer Chance haben wollen, müssen wir eine Top-Leistung abrufen“, sagt der Mettmanner Coach.