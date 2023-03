Fußball-Bezirksliga ASV will seine Siegesserie in Wuppertal fortsetzen

Bayer Wuppertal – ASV Mettmann. Stabilität zeichnet in dieser Spielzeit die ASV-Fußballer aus, Bereits zu Saisonbeginn wurde das Ziel ausgegeben, in der Bezirksliga ganz oben mitzumischen. Als Spitzenreiter mit fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Ronsdorf haben die Mettmanner ihr ambitioniertes Ziel bisher souverän umgesetzt und sind seit neun Meisterschaftsspielen ohne Punktverlust. Diesen Weg will der ASV auch beim Viertletzten Bayer Wuppertal in der vorgezogenen Partie heute Abend (19 Uhr) fortsetzen. Die Ausgangslage ist klar: Die Gastgeber stehen auf dem ersten Abstiegsplatz, werden daher versuchen, dem Aufstiegsfavoriten ein Beinchen zu stellen und durch einen Punktgewinn die direkten Abstiegsränge zu verlassen.