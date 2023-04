Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann will seine Erfolgsserie ausbauen

ASV Mettmann – SV Solingen 08/10. Der ASV Mettmann biegt auf die Zielgerade der Bezirksliga-Saison 2022/2023 ein. Am Ende soll der Aufstieg in die Landesliga stehen. „Rein theoretisch könnten bereits am Sonntag die Aufstiegsglocken läuten“, sagt Imad Omairatr und erläutert: „Wenn der Zweite Solingen-Wald seine Begegnung bei Bayer Wuppertal verliert und wir unser Heimspiel gegen Solingen gewinnen, sind wir Meister.“ Zugleich betont der Sportliche Leiter des ASV, dass diese Konstellation nicht wirklich ein Thema beim Spitzenreiter ist. „Wir schauen auf unsere Spiele und werden alles daransetzen, unsere super Serie fortzusetzen. Wir sind nämlich seit 15 Partien – sprich ein halbes Jahr – ohne Niederlage.“ Die letzte kassierten die Mettmanner ausgerechnet im Oktober gegen den kommenden Gegner und Fusionsklub SV Solingen. „Daher wissen wir, dass uns am Sonntag eine schwere Aufgabe erwartet“, erklärt Omairat.