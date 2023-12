Der Trend zeigt nach oben ASV will gegen Mitaufsteiger Jüchen dreifach punkten

ASV Mettmann – VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Moralisch gestärkt durch zwei Pflichtspielsiege hintereinander nimmt der ASV die Rückrunde in der Landesliga, Gruppe 1, in Angriff. Dabei empfängt das Team von Coach Daniele Varveri am morgigen Sonntag um 15 Uhr Mitaufsteiger Jüchen-Garzweiler im Sportzentrum „Auf dem Pfennig“.