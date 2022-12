Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann will die Spitze verteidigen

ASV Mettmann – TSV Aufderhöhe. Bevor es in die Winterpause geht, haben die ASV-Fußballer noch eine schwere Aufgabe zu bewältigen (Sonntag, 15 Uhr Sportzentrum Auf dem Pfennig). Der TSV Solingen verlor am vergangenen Wochenende die wichtige Partie gegen den Tabellenzweiten Bergisch Born mit 0:1 und verpasste damit den geplanten Sprung unter die ersten drei Teams in der Tabelle. Es ist damit zu rechnen, dass die Gäste alles daran setzen, den Spitzenreiter ASV Mettmann zu ärgern und so den Abstand zur oberen Bezirksliga-Region zu wahren.