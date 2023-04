Fußball-Bezirksliga ASV Mettmann will die Aufstiegsweichen stellen

ASV Mettmann – TSV Ronsdorf. In der Gruppe 2 der Fußball-Bezirksliga kommt es zum mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen. Am Sonntag (15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig in Metzkausen) trifft Spitzenreiter ASV Mettmann auf den Tabellenzweiten und direkten Verfolger TSV Ronsdorf. Es werden wohl viele Fans diese vorentscheidende Begegnung im Aufstiegskampf verfolgen.