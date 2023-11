Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga ASV Mettmann visiert Sieg beim Schlusslicht MSV Düsseldorf an

MSV Düsseldorf – ASV Mettmann. Zum Landesliga-Kellerduell treten die ASV-Fußballer beim Tabellenletzten an (Samstag, 17 Uhr, Sportplatz Heidelberger Str. 75). „Ich will da gar nicht groß drumherum reden. In dieser Begegnung müssen wir einen Dreier holen, zumal wir die Woche darauf gegen den Vorletzten SC West spielen. Da sind ebenfalls drei Zähler gefordert. Sollten uns wirklich sechs Punkte aus den beiden Partien gelingen, wäre das ein wichtiger Schritt in Richtung Nichtabstiegszone“, erklärt Imad Omairat.