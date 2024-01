Fußball-Landesliga ASV Mettmann verpflichtet Björn Kluft

Groß war die Zuversicht beim ASV Mettmann, dass nach dem Aufstieg in die Landesliga der Klassenerhalt ein realistisches Ziel und die Umsetzung bei einem normalen Saisonverlauf ohne größere Problem machbar ist. Der Optimismus schien berechtigt, denn in der Aufstiegssaison 2022/2023 agierten die ASV-Fußballer souverän und verzeichneten im Niederrheinpokal einige bemerkenswerte Erfolge gegen mehrere Oberligisten. Erst im Halbfinale war gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen Endstation. Da das Gros des Kaders zusammenblieb und zudem mit einigen jungen Spielern, die aber auch über Landesliga-Erfahrung verfügten, verstärkt wurde, ging der ASV das Kapitel Landesliga mit Zuversicht an, musste aber bald erkennen, dass in der höheren Spielklasse ein ganz anderer Wind weht als in der Bezirksliga. Zudem wurden die Mettmanner der Landesliga-Gruppe 1 zugeteilt, deren Zusammenstellung viele Experten als „Hammergruppe“ bezeichneten.