ASV Mettmann verpasst höheren Sieg über Radevormwald

Ali Assakour (l.) traf in der zweiten Halbzeit zum 3:0. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Die Mettmanner besiegen den SC Radevormwald mit 4:0. Trainer Maik Franke kritisiert jedoch die mangelnde Chancenverwertung des Bezirksligisten.

Das passiert auch nicht so oft: Da gewinnt seine Mannschaft mit 4:0 und der Trainer spricht davon, dass er mit der Vorstellung seines Teams nicht zufrieden sei. So geschehen direkt nach dem 4:0-Sieg der ASV-Fußballer gegen den SC Radevormwald. „Wir hätten aufgrund der vielen klaren Chancen viel höher gewinnen müssen und etwas für unser Torverhältnis tun können“, sagte Maik Franke. Der ASV-Coach fügte aber hinzu, dass er selbstverständlich damit zufrieden ist, dass seine Mannschaft die Serie ungeschlagener Spiele fortsetzte. Damit hat sich der ASV in der Spitzengruppe der Bezirksliga-Gruppe 2 festgesetzt und hängt mit 21 Punkten dem Spitzenreiter direkt im Nacken.