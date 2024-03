Fußball, Landesliga ASV unterliegt Süchteln

Dessen Vorderleute bekamen offensiv zunächst nicht viel auf die Reihe, mussten später (66.) auch noch die „Ampelkarte“ gegen Kapitän Justus Erkens verkraften. Ausgerechnet in Unterzahl zeigten die Mettmanner eine Trotzreaktion. Dabei spielte auch das von Toni Markovic erzielte Anschlusstor (69.) eine wesentlicher Rolle. Der ASV versuchte in der Folge Druck aufzubauen, das Unmögliche noch möglich zu machen. Das (zu) späte Aufbäumen wäre fast noch von Erfolg gekrönt worden, doch der eingewechselte Steven Winterfeld traf in der Nachspielzeit ebenfalls nur das Außennetz.