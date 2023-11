Der Klub will sich von einigen Spielern trennen ASV Mettmann verliert das richtungsweisende Kellerduell

MSV Düsseldorf – ASV Mettmann 2:1 (1:0). Trotz der Niederlage im Kellerduell bewahren die Verantwortlichen des ASV kühlen Kopf. Haben in der Landesliga-Gruppe 1 bereits mehrere abstiegsgefährdete Teams in den letzten Wochen den Trainer gewechselt, so ist dieses sogenannte Allheilmittel für den Mettmanner Vorstand derzeit kein Thema. Manager Imad Omairat gab auf Nachfrage unserer Redaktion ein eindeutiges Statement ab.