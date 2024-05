Die Luft ist beim glücklosen Aufsteiger raus ASV Mettmann verliert auch das Kellerduell

ASV Mettmann – MSV Düsseldorf 1:3 (1:1). Vor Jahresfrist trennten beide Klubs noch zwei Spielklassen. Mettmann hatte den Aufstieg in die Landesliga gerade erst unter Dach und Fach gebracht, die Düsseldorfer hofften noch auf die schließlich nicht mehr realisierte Oberliga-Zugehörigkeit. Nun marschiert das Duo, das den fußballerischen Ansprüchen in der gemeinsamen Landesliga-Saison auf Strecke nicht genügte, im Gleichschritt Richtung Bezirksliga. Das gerade bei den Mettmannern (19. – vorletzter Platz) die Luft längst raus ist, stellte das Team im vorgezogenen Heimspiel am Mittwochabend gegen den MSV nachdrücklich unter Beweis.