Fußball, Bezirksliga : ASV verliert nach 1:0-Führung in Solingen

ASV verliert nach 1:0-Führung in Solingen

Gibt die Richtung vor, fragt sich aber auch, ob es an ihm liegt: Daniele Varveri, Trainer des ASV Mettmann. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmann Die Mettmanner Fußballer des ASV meistern den Spagat zwischen Pokal-Sensation und Liga-Alltag nicht. Trainer Daniele Varveri stellt Einiges infrage, nachdem sein Team eine 1:0-Führung verspielt hat.

SV Solingen 08/10 – ASV Mettmann 2:1 (0:1). Nach der unnötigen Niederlage in Solingen war Daniele Varveri bitter enttäuscht. „Es kann nicht sein, dass wir erneut ein Spiel bei einem Mitkonkurrenten um die vorderen Plätze in der Bezirksliga verlieren. Da stellt sich die Frage, ob es nur die Spieler sind, die wiederholt Fehler machen, oder auch der Trainer nicht immer die richtigen Worte findet, um die Mannschaft auf den Gegner taktisch klug einzustellen.“

Es ehrt den ehrgeizigen ASV-Coach, dass er Fehler nicht nur bei seine Spielern sucht, sondern sich auch selbst hinterfragt. Wer aber die Arbeit, das Fachwissen und das weit über das normale herausgehende Engagement des Chefcoaches über einen längeren Zeitraum verfolgt hat, der kann einschätzen, dass dieser Trainer der richtige Mann am richtigen Platz beim ambitionierten ASV Mettmann ist. Die jüngsten Pokalerfolge gegen drei Oberligisten mit spielerisch starken Vorstellungen sprechen da Bände. Vielleicht schaffen es aber die ASV-Fußballer mental nicht, von den guten Leistungen im Pokal zurückzuschalten auf das manchmal mühsame Geschäft in der Bezirksliga. Da ist dann die Konstanz gefragt, die den Spielern desöfteren fehlt, was dann zu unnötigen Niederlagen führt.