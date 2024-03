Fußball, Landesliga Trainer Varveri verlässt den ASV

ASV Mettmann - ASV Süchteln. Die Top-Meldung aus dem Lager des Tabellenvorletzten der Landesliga, Gruppe 1, vorneweg: Trainer Daniele Varveri und der ASV Mettmann gehen am Saisonende getrennte Wege. Unabhängig von der sportlichen oder tabellarischen Entwicklung in den kommenden Wochen. „Daniele bat den Vorstand Mitte vergangener Woche um ein Gespräch, teilte uns dabei mit, dass er sein Tätigkeit nach dem letzten Spieltag beenden wird. Für ihn sei die aktuelle Situation problematisch und in sportlicher Hinsicht auch unbefriedigend. Darüber informierten wir am Freitag vor der Partie beim DV Solingen auch die sichtlich überraschte Mannschaft. Jetzt gilt es, die Saison ordentlich und möglichst mit positiven Ergebnissen abzuschließen“, verdeutlicht der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat.