Fußball, Landesliga ASV Mettmann enttäuscht daheim

Zunächst wurde das Duell von vielen intensiven Zweikämpfen geprägt, die die Gäste mit deutlich mehr Entschlossenheit angingen. Schon in der neunten Spielminute scheiterte ein Mennrather am Pfosten. Dann versuchte es der SC mit einem langen Ball, den sein Stürmer festmachte und auf einen Mitspieler zurücklegte. Obwohl fünf Mettmanner in der Nähe standen, konnten sie ihren Gegenspieler nicht am Abschluss hindern – 0:1 (18.). Nach einer Ecke stand ein Mennrather am kurzen Pfosten goldrichtig und köpfte zum 2:0 (21.) ein.