Generalprobe steigt am Sonntag beim TuSpo Richrath ASV trotzt Oberligisten ein Remis ab

Sportfreunde Niederwenigern – ASV Mettmann 2:2 (1:0). In der vergangenen Saison kämpften beide Klubs, gleichwohl in getrennten Gruppen, noch in der Landesliga um Meisterschaftspunkte. Wenn in einer Woche Sonntag der Anpfiff zur neuen Spielzeit erfolgt, tritt Niederwenigern wieder in der Oberliga an, während der ASV in der Bezirksliga aufläuft.