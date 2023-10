Fußball, Landesliga ASV will eine Überraschung schaffen

Der ASV-Coach erklärt, dass er in dieser Woche mit seinen Spielern die vergangene Partie Revue passieren ließ und den ASV-Fußballern klar die Schwächen aus dem letzten Spiel aufgezeigt habe. „Ich gehe davon aus, dass meine Jungs ihre Lehren aus dem schwachen Auftritt gezogen haben und alles dafür geben, dass die erhoffte Wende bei uns kommt. Wir haben in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass unser Team über einiges an Potenzial verfügt. Diese Qualität müssen wir halt abrufen.“ Er fügt hinzu, dass das Problem beim ASV die Konstanz in der Spielweise sei: „Bei uns schwanken die Leistungen zu extrem. Da muss in allen Mannschaftsteilen mehr Stabilität her.“