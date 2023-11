Fußball, Landesliga Varveri fordert Landesliga-Niveau vom ASV

Cronenberger SC – ASV Mettmann. Daraus macht Daniele Varveri keinen Hehl: „Trotz des bisher wahrlich nicht zufriedenstellenden Abschneidens müssen wir nicht regelmäßig unser Können unter den Scheffel stellen, sondern sollten mit mehr Selbstbewusstsein in die Begegnungen gehen. Wir haben auch unsere Stärken, müssen diese jedoch endlich einmal zur Geltung bringen.“ Der ASV-Trainer fordert von seiner Mannschaft, die in der vergangenen Saison recht souverän von der Bezirks- in die Landesliga aufgestiegen ist, mehr Selbstbewusstsein, denn er ist der Auffassung, dass ein Team eine Partie nur gewinnen kann, wenn es mit breiter Brust in eine Begegnung geht.