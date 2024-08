Das Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg ASV Mettmann stockt Kader auf, VfB 03-Reserve testet in Vohwinkel

In dieser Woche meldete der ASV Mettmann zwei weitere Zugänge. Roken Tchouangue (22 Jahre) ist ein Abwehrspieler, der zuletzt für den FSV Duisburg in der Landesliga auflief. Das Betätigungsfeld von Maximilian Steinebach hingegen liegt weiter vorne. In der vergangenen Saison, beim Landesligisten DV Solingen, stehen für den 29-Jährigen, der in der Spielzeit zuvor für den SC Reusrath in der gleichen Liga auflief, acht Tore zu Buche.