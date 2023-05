Fußball - ASV Mettmann bejubelt den Landesliga-Aufstieg Stimmen zum historischen Erfolg des ASV

Sandra Pietschmann – Bürgermeisterin: „Ich kam in der Halbzeit und habe dann noch ein spannendes Spiel gesehen. Das ist hier eine super Stimmung und die Jungs haben es sich verdient, jetzt zu feiern. Der Aufstieg ist ein toller Erfolg für den ASV als Verein, aber auch für den Sport in Mettmann allgemein. Ich wünsche dem Team, dass es in der höheren Liga einen Tabellenplatz im Mittelfeld schafft.“