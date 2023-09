Aufsteiger Mettmann hofft auf eine Trendwende Steven Winterfeld kehrt ins ASV-Team zurück

ASV Einigkeit Süchteln – ASV Mettmann. Nach dem souveränen Aufstieg in die Fußball-Landesliga rechneten die ASV-Verantwortlichen wohl mit einem besseren Start in die Saison. Der vorletzte Tabellenplatz mit gerade mal drei Punkten ist bei weitem nicht das, was sich Trainerstab und Mannschaft vorstellten. „Wir kommen einfach nicht in die richtige Spur. Von der Qualität des Kaders her müssten wir besser dastehen, doch haben wir noch nicht zu der stabilen Spielweise gefunden, die uns in der Bezirksliga auszeichnete. Bei uns gibt es einfach zu große Leistungsschwankungen im Spiel. Daran müssen wir arbeiten“, erklärt Daniele Varveri.