Das Schlusslicht versucht den Befreiungsschlag ASV Mettmann steht im Kellerduell unter Zugzwang

VSF Amern – ASV Mettmann. Zum Kellerduell der Landesliga treten die ASV-Fußballer am Sonntag (15.30 Uhr) in Amern. „Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Aber diesmal müssen wir wirklich einen Dreier landen, um den Kontakt zur nicht abstiegsgefährdeten Zone zu halten. Wenn nicht beim Vorletzten, wann dann?“, betont Daniele Varveri, Trainer des Tabellenletzten. Dabei weiß er um die Hürde, die es zu überspringen gilt. „Der VSF Amern hat wie der ASV bisher keine Bäume ausgerissen. Die sieben Punkte, die die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf geholt hat, beruhen alle auf Heimspielen. Das sollte uns aber nicht weiter beeindrucken, sondern wir müssen von Beginn an das Heft in die Hand nehmen und damit deutlich machen, dass wir dieses Kellerduell unbedingt für uns entscheiden wollen.“