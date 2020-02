Fußball : ASV Mettmann startet am Freitag mit neuformierter Mannschaft

ASV Mettmann startet am Freitag mit neuformierter Mannschaft

ASV Mettmann – TV Dabringhausen. Die Winterpause ist vorbei. Nach der recht langen Vorbereitungszeit mit mehreren Testspielen starten die Fußballer des ASV Mettmann bereits Freitagabend (19.45 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) in die Bezirksliga-Runde.

Die Mettmanner gehen mit Optimismus in die weiteren Meisterschaftsbegegnungen. „Wir haben fünf Testspiele absolviert und dabei zumeist gute Ergebnisse erzielt. Vor allem das 1:1-Remis gegen den Landesligisten FC Remscheid war überzeugend. Zuletzt die Generalprobe gegen den Düsseldorfer Bezirksligisten TuS Gerresheim gewannen wir mit 3:1“, berichtet Orhan Hazer. Der Sportliche Leiter stellt zufrieden fest. „Wir sind für die Rückrunde gerüstet.“ Das führt er auch auf die intensive Arbeit von Trainer Daniele Varveri zurück. „Daniele macht einen prima Job und findet die richtigen Worte für die Spieler des Kaders. Es ist unseren Fußballern anzumerken, dass sie mit Freude trainieren und der weiteren Rückrunde entgegenfiebern.“

Daniele Varveri baute zusammen mit Orhan Hazer in der Winterpause den Kader etwas um. Sechs Abgängen stehen genauso viele Neue gegenüber. Justus Erkens, Abdelkarim Ifrassen, Torjäger Mirza Mujkanovic, Adem Kaniber, Ozan Tatli und der erst vor einigen Tagen vom Düsseldorfer SC 99 verpflichtete Claudio Bemba haben nach Meinung des Sportlichen Leiters in der Vorbereitung unterstrichen, dass sie die Qualität des Kaders verbessern. Für ihn ist es wichtig, dass nach der turbulenten Hinrunde mit drei verschiedenen Trainern nun endlich Ruhe beim ASV Mettmann einkehrt. Da setzt er vor allem auch auf die Arbeit mit Daniele Varveri. „Wir wollen seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus gern verlängern und hoffen, dass wir bis Ende Februar die Gespräche erfolgreich abgeschlossen und alles unter Dach und Fach haben.“

Ebenfalls rechtzeitig wollen die ASV-Verantwortlichen in die Kaderplanung für die kommende Saison einsteigen. „Wir wollen etwa 70 Prozent der Spieler des derzeitigen Aufgebotes behalten und uns auf einigen Positionen gezielt verstärken. Da wir nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge weder auf- noch absteigen können, haben wir die Gelegenheit, rechtzeitig für die kommende Saison zu planen“, stellt der Manager des ASV fest.

Zunächst geht sein Blick jedoch auf die Begegnung am Freitagabend. „Wir gehen wohl als Favorit in das Spiel, wobei wir die im unteren Tabellendrittel stehenden Dabringhausener nicht unterschätzen. Die Bergischen werden bestimmt versuchen, mindestens einen Punkt aus Mettmann zu entführen.“ Verzichten muss Coach Varveri auf den verletzten Spielmacher Ardian Duraku. Auch Neuzugang Abdelkarim Ifrassen fällt wahrscheinlich aus. „Das sind zwei wichtige Spieler, die nicht leicht zu ersetzen sind. Wir haben aber einen großen Kader – daher gehe ich mit Optimismus in die Begegnung und erwarte von unserer Mannschaft einen Sieg“, erklärt Orhan Hazer.