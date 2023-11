Fußball, Landesliga Winterfeld bringt ASV das Remis

Cronenberger SC – ASV Mettmann 2:2 (0:0). Im ASV-Lager hatte schon so mancher geklagt, dass die Mettmanner Landesliga-Fußballer in dieser Saison einfach kein Glück hätten. Diesmal war es etwas anders: Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, und die Cronenberger Fans forderten den Abpfiff. Da nahm Steven Winterfeld an der Strafraumgrenze einen Abpraller an, suchte eine Lücke und hämmerte den Ball zum 2:2-Ausgleich in den Kasten. Unmittelbar danach erfolgte der Abpfiff des Unparteiischen.