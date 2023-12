Fußball, Landesliga ASV tauscht das Heimrecht mit dem SC West

SC West – ASV Mettmann. Kurzfristig wurde das Heimrecht für diese Landesliga-Partie getauscht, denn eigentlich hätte diese Begegnung in Mettmann stattfinden sollen. Die Plätze am Sportzentrum „Auf dem Pfennig“ wurden jedoch von der Stadt aufgrund des gefrorenen Bodens gesperrt. „In Absprache mit dem Staffelleiter wurde die Begegnung dann nach Düsseldorf verlegt, da dort der Platz bespielbar sein soll“, berichtet Imad Omairat, der aber skeptisch ist, ob aufgrund des derzeitigen Winterwetters die Partie wirklich angepfiffen werden kann (Sonntag, 15.30 Uhr in Düsseldorf).