Fußball, Bezirksliga : Der ASV hat Alternativen

Mettmann Nach der Pokalsensation gegen die SSVg Velbert müssen sich die Mettmanner wieder auf den Alltag in der Fußball-Bezirksliga konzentrieren und auch ersatzgeschwächt beim SV Solingen punkten.

SV Solingen 08 /10 – ASV Mettmann . Nach dem überraschenden 3:1-Erfolg über den Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert im Achtelfinale des Niederrheinpokals muss der ASV Mettmann wieder zurück in den Meisterschaftsspielbetrieb der Bezirksliga finden. Hier hat der derzeitige Tabellendritte aus der Kreisstadt deutliche Ambitionen und will diese bei seinem Gastspiel beim Solinger Fusionsverein durch eine gute Leistung unterstreichen (Sonntag, 15.30 Uhr).

Der Landesliga-Absteiger liegt in der Tabelle zwei Punkte hinter dem ASV und wird versuchen, durch einen Heimsieg an den Mettmannern, die aber ein Spiel weniger absolviert haben, vorbeizuziehen. „Die Solinger verfügen über ein spielstarkes junges Team, das meines Erachtens zum engeren Favoritenkreis auf den Aufstieg gehört. Da müssen wir von Beginn an konzentriert zur Sache gehen, um nicht eine unliebsame Überraschung zu erleben“, zeigt ASV-Coach Daniele Varveri Respekt.