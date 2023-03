Fußball, Bezirksliga ASV hält trotz Remis in Langenfeld die Spitze

HSV Langenfeld – ASV Mettmann 0:0. Mit außerst negativen Vorzeichen musste Spitzenreiter ASV Mettmann in Langenfeld antreten. Gleich auf zwölf Spieler des Kaders musste Trainer Daniele Varveri kranbkheits- oder verletzungsbedingt verzichten „Da hat uns eine böse Grippewelle erwischt“, sagte der Sportliche Leiter Imad Omairat. „Unter diesen Umständen müssen wir mit dem Remis in Langenfeld mehr als zufrieden sein. Immerhin hat der HSV in den letzten Wochen unsere direkten Verfolger TSV Ronsdorf und SV Bergisch-Born geschlagen.“