Dem ASV Mettmann fehlen gesunde Fußballer Sogar das Trainer-Team spielt mit

SV Wermelskirchen 09/35 – ASV Mettmann 1:0 (1:0). (bs). In seiner alten (Fußball-) Heimat gab es für Sebastian Pichura und den ASV nichts zu ernten. Dabei musste sich der Mettmanner Chefcoach angesichts der hohen Zahl an Ausfällen in der Schlussphase der Landesliga-Partie selbst einwechseln. Und auch Torwart-Trainer Martin Schoberth stand plötzlich mehr im Blickpunkt als im Vorfeld geplant. Da der etatmäßige Schlussmann Yannick Ruhs im Urlaub weilte, traten die Mettmanner nur mit einem Keeper im Aufgebot an. Pech nur, dass sich Kevin Pfaff bereits beim Aufwärmen verletzte und im Laufe der Begegnung dann noch mal auf das angeschlagene Körperteil fiel. Deshalb rückte in der 57. Minute Martin Schoberth zwischen die ASV-Pfosten. Später (83.) ersetzte Chefcoach Pichura den erst in der 69. Minute eingewechselten Mustafa Yilmaz, der ebenfalls verletzungsbedingt vom Rasen musste.