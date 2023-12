Fußball, Landesliga ASV feiert wichtigen Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine Begegnung, die sich über weite Strecken zwischen den Strafräumen abspielte. Klare Chancen waren kaum zu verzeichnen. „Trotzdem war es keine langweilige Begegnung“, betonte Omairat. Die Abwehrreihen beider Teams standen gut gestaffelt, es war der Partie anzumerken, dass beide Mannschaften tunlichst keinen Gegentreffer kassieren wollten. Bis in die Schlussphase hinein sah es danach aus, dass das Abstiegsduell wohl torlos enden würde. In der 83. Minute fiel doch noch der für den ASV erlösende Siegtreffer. Spielmacher Ardian Duraku zirkelte den Ball bei einer Ecke gekonnt in den Düsseldorfer Strafraum. Torjäger Penan stand am zweiten Pfosten goldrichtig und beförderte das Spielgerät in den Kasten des SC West. Bis zum Abpfiff hatte die aufmerksame Defensivabteilung des ASV dann Schwerstarbeit zu verrichten, verteidigte jedoch clever, und die Mettmanner konnten nach dem Schlusspfiff die Arme hochreißen und sich über einen wichtigen Auswärtserfolg freuen.