Fußball : Mettmanner gehen auf dem Zahnfleisch

METTMANN Trainer Maik Franke freut sich nach einer kräftezehrenden Saison auf den Urlaub. Sein Blick richtet sich schon auf die neue Spielzeit.

Über die gute Vorstellung seiner Mannschaft im Bezirksliga-Derby beim 1. FC Wülfrath freute sich Maik Franke. „Vor allem im zweiten Durchgang haben wir beim 1:1-Remis trotz längerer Unterzahl überzeugt“, sagte der Trainer des ASV Mettmann. Er hofft, dass seine Mannschaft gegen den SSV Bergisch-Born an diese Leistung anknüpft und zwei Spieltage vor Saisonschluss mal wieder einen Dreier landet. Das Hinspiel hatte der ASV beim Aufsteiger knapp verloren. Diesmal wollen die Mettmanner den Spieß umdrehen (Sonntag, 15 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig). „Die Borner haben wie wir eine starke Hinrunde gespielt und dabei wohl von der Aufstiegseuphorie profitiert. Im zweiten Durchgang der Saison bekamen sie dann etwas Probleme“, beschreibt Franke das bisherige Abschneiden der Gäste. Am vergangenen Sonntag landete Bergisch-Born gegen den TSV Aufderhöhe ein wichtiges Unentschieden. Damit sicherte sich das Team frühzeitig den Klassenerhalt.

Wie fast die gesamte Rückrunde hindurch muss ASV-Trainer Franke auch am Sonntag auf wichtige Akteure verzichten. Zu den bisherigen verletzungsbedingten Ausfällen gesellen sich nach der Begegnung in Wülfrath noch Robert Fellgiebel (10. gelbe Karte) und Satin Sahin, der vom Schiedsrichter eine umstrittene rote Karte gezeigt bekam. „Damit fallen beide Innenverteidiger aus. Da muss ich einiges ändern. Vielleicht stelle ich auf Dreierkette um und lasse erneut Julius Glittenberg im Abwehrzentrum agieren. Auf dieser für ihn ungewohnten Position hat er in der zweiten Halbzeit in Wülfrath eine prima Rolle gespielt“, erklärt Franke. Für den ASV-Trainer ein Beweis, dass Fußballer nicht unbedingt auf ihrer Wunschposition spielen müssen, sondern flexibel genug sind, um aus taktischen Gründen auch auf einer anderen Position zu agieren.