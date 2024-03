Fußball-Landesliga ASV Mettmann schluckt im Heimspiel nächste bittere Pille

ASV Mettmann – DJK Fortuna Dilkrath 0:1 (0:0). Das Kellerduell in der Fußball-Landesliga lief so ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Sebstian Pichura – zumindest, was das Ergebnis anging. Sportlich war der neue ASV-Trainer von der Vorstellung seiner Mannschaft dagegen sehr angetan. „Bis zur 60. Minute haben wir gut gespielt. Gegenpressing und Aufbau stimmten und wir hatten sehr gute Chancen für ein Tor“, erklärte er. Bereits in den ersten 20 Minuten der Heimbegegnung besaßen die Mettmanner eine Reihe von Mögflichkeiten, in Führung zu gehen. Den Anfang machte Björn Kluft (5.) mit einem Schuss aus 14 Metern. Wenig später scheiterte Toni Markovic allein vor dem Tor am Dilkrather Schlussmann (12.). Drei Minuten danach traf Adil Azhil nur den Pfosten und dann fand auch Leis Zenuni seinen Meister im DJK-Schlussmann (20.).