Fußball, Bezirksliga : ASV meistert auch die Pflichtaufgabe

Mettmann Die Mettmanner gewinnen nach ihren Pokal-Coups auch in der Fußball-Bezirksliga, überzeugen beim 3:0-Heimsieg gegen die Reserve der Sportfreunde Baumberg aber nur selten.

ASV Mettmann – Sportfreunde Baumberg II 3:0 (1:0). Die ASV-Fußballer können nicht nur Pokal, sondern auch die Pflichtaufgaben in der Bezirksliga – wobei fußballerisch die Leistungen des Teams von Daniele Varveri in den Spielen um den Niederrheinpokal deutlich besser waren. „Entscheidend waren aber heute die drei Punkte, die den weiteren Kontakt zur Tabellenspitze bedeuten“, brachte es ASV-Geschäftsführer Klaus Remus schon zehn Minuten vor dem Abpfiff auf den Punkt.

Etwas kritischer äußerte sich der ASV-Coach nach den 90 Minuten. „Sicherlich sind die drei Punkte das Wichtigste. Was wir aber spielerisch zeigten, entsprach bei Weitem nicht meinen Vorstellungen. Wir dürfen uns nach dem klaren 3.0-Erfolg nicht zufrieden zurücklehnen, sondern müssen weiter hart arbeiten, um nicht in den nächsten Begegnungen eine böse Überraschung zu erleben.“ Der oberste Übungsleiter der Mettmanner nahm seine Mannschaft aber auch vor zu harter Kritik in Schutz: „Aufgrund unserer Verletztenmisere konnte ich in der vergangenen Woche kaum vernünftig trainieren lassen, da immer wichtige Leute des Kaders fehlten. Das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir nicht zu unserem gewohnten Spielrhythmus fanden.“