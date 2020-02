Fußball : ASV Mettmann schafft zum Auftakt eine glanzlose Punkteteilung

Mohamed Siala traf zur Mettmanner Pausenführung. Foto: Blazy, Achim (abz)

ASV Mettmann – TV Dabringhausen 1:1 (1:0). Mit einem glanzlosen Remis sind die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer nach der Winterpause in die weiteren Rückrundenspiele gestartet. Die zuletzt guten Vorstellungen der Testbegegnungen konnte das Team von Daniele Varveri im vorgezogenen Spiel am frostigen Freitagabend nicht bestätigen und die Zuschauer hatten kaum Gelegenheit, sich an den Leistungen der Mettmanner zu erwärmen.

ASV­‑Coach Varveri war nach dem Abpfiff nur bedingt einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben zwar zur Halbzeit mit 1:0 geführt, doch besser gefallen hat mir der zweite Durchgang. Da hat meine Mannschaft zumindest streckenweise fußballerisch das umgesetzt, was ich von ihr gefordert habe. Insgesamt betrachtet müssen wir uns aber deutlich steigern, um noch einige Ränge in der Tabelle zu klettern und die Saison damit versöhnlich abzuschließen.“

Zufrieden verließen hingegen die Dabringhausener den Kunstrasen „Auf dem Pfennig“. Die abstiegsgefährdeten Bergischen freuten sich über einen verdienten Punktgewinn. Dabei hätten es in der Schlussphase sogar noch mehr werden können, denn da besaßen die Gäste zwei klare Chancen und die ASV-Fußballer konnten sich bei ihrem Keeper Felix Kersten bedanken, der mit guten Paraden sein Team vor einem Rückstand bewahrte.

Es dauerte einige Zeit, bis beide Mannschaften nach dem Anpfiff in die Partie fanden. Viele Abspielfehler und wenig Durchschlagskraft im Offensivbereich sorgten dafür, dass das Geschehen sich ohne größere Höhepunkte zumeist im Mittelfeld abspielte. Der ASV versuchte zumindest gelegentlich, in die Nähe des Strafraumes der Dabringhausener zu kommen oder mit Distanzschüssen durch Ibrahim Omayrat oder Mirza Mujkanovic den Gäste-Torwart zu prüfen. Eine der wenigen gelungenen Aktionen führte zur 1:0-Halbzeitführung (26.) des ASV, als der Ball über mehrere Stationen lief und Mohamed Siala das Leder im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. In der Pause gab es zumeist enttäuschte Kommentare. So auch vom verletzten ASV-Kapitän Ardian Duraku. „Nach den guten Trainingsleistungen und den überwiegend guten Vorstellungen in den Vorbereitungsspielen hatte ich eigentlich mehr erwartet. Wir sollten aber erst einmal abwarten, wie es nach dem Seitenwechsel bei uns läuft.“

Die spielerischen Ideen und platzierten Distanzschüsse von Duraku wurden beim ASV auch in Durchgang zwei vermisst. Die Mettmanner agierten zumindest streckenweise druckvoller und kamen öfters in den Dabringhausener Strafraum. Die Gäste konterten geschickt und erspielten sich einige Möglichkeiten. Ein Missverständnis zwischen Torwart Felix Kersten und seiner Abwehr nutzten die Gäste, um durch Luca Lilliu in der 55. Minute auszugleichen.