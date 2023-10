Der Landesliga-Aufsteiger jubelt ASV Mettmann schafft den Befreiungsschlag

VSF Amern – ASV Mettmann 0:4 (0:3). Es war Daniele Varveri regelrecht anzumerken, dass eine große Last von ihm abfiel und er es seinen Spielern gönnte, dass sie für die harte Arbeit der letzten Wochen endlich belohnt wurden. „Dieser klare Sieg war wie ein Befreiungsschlag. Wir waren im Kellerduell den Gastgebern in allen Belangen überlegen und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenlob zollen. Sie hat spielerisch und kämpferisch alles abgerufen und es war ihr von der ersten Minute anzumerken, dass sie diesen wichtigen Auswärtssieg unbedingt wollte. Ich hoffe, dass dies für uns die Wende zum Guten war. Jetzt müssen wir am Freitagabend gegen Mennrath nachlegen“, führte der Mettmanner Trainer aus. Durch diesen Dreier gaben die ASV-Fußballer die rote Laterne an den VSF Amern weiter und kletterten auf den 16. Tabellenplatz. Für die Mettmanner ist damit die Nichtabstiegszone wieder im Blickfeld.